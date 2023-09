Médecine Santé

Mise en garde : Si vous avez le moindre doute prenez rendez-vous avec votre médecin traitant !

Depuis la fin de l’année 2018 le site a donc pris un nouveau tournant. Nous avons décidé de vous fournir des informations de base sur les différentes maladies et pathologies dans le but de vous éclairer et de vous pousser à voir un. Medecinesante.com n’est en aucun cas un site de conseils médicaux, nous ne vous fournissons que des informations sommaires mais bien entendues tout à fait vérifiées. Pour plus de précisions sur les pathologies vous devrez vous tourner vers votre médecin généraliste ou vers un spécialiste adapté.Sachez que l’. A partir du moment où vous avez un doute, sans bien entendu être totalement paranoïaque pour quoi que ce soit, dirigez vous vers un docteur. De nombreuses pathologies peuvent avoir deset pourtant être très différentes. Aussi on a en général tendance à toujours choisir la pathologie qui nous arrange le mieux, dans un sens ou dans l’autre, pour une raison ou pour une autre, mais rarement la bonne, logique nous ne sommes pas médecins ! Seul un professionnel de la santé pourra poser un diagnostic sur vos mots. Alors ne plaisantez pas avec votre santé !